極美品！PlayStation Classic SCPH-1000R

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【状態】開封後、1度プレイしたのみで保管していたものですので、未使用に近い状態です。傷汚れ等なく状態は非常に美品です。不具合なく通常通りすぐご利用頂けます。よろしくお願い致します。【同梱品】本体リモコン×2USBケーブルHDMIケーブル説明書【商品説明／仕様】小さくなった「プレイステーション」1994年に発売した「プレイステーション」のデザインをコンパクトなサイズで精密に復刻し、懐かしの「プレイステーション」ソフトウェアタイトルを20作品内蔵した「プレイステーションクラシック」初期型にあたる「プレイステーション」の外見やボタン配置、コントローラ、外箱パッケージのデザインをほぼそのままに、本体は縦横で約45％、体積で約80％コンパクトになって復刻いたしました【備考】・商品は可能な限りクリーニング、除菌等を行なっておりますが、写真以外にも傷汚れの残る箇所がある場合もあります。・ご購入に関してはシステム上、状況に関わらず手続きの早い方が優先となります。・特定の方への専用出品や取置き等は行なっておりません。・製品の機能詳細についてのご質問は、こちらで極力お答えしますが、こちらの認識に違いがあった場合でも責任を負いかねます。ご購入前に必ずご自身でメーカーHP等でお調べ頂くようお願い致します。・らくらくメルカリ便、またはゆうゆうメルカリ便の匿名配送に関しては、状況に応じてどちらかに変更する可能性があります。#プレイステーション#プレイステーションクラシック