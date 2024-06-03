【美品】入門 リハビリテーション概論 第7版増補

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商品詳細
定価¥6380中村隆一理学療法士・作業療法士・リハビリテーション・福祉医療リハビリテーションを学ぶ方にオススメの1冊！履修される学生さんにもオススメです！大学で購入しましたが、使用しませんでした。問題なく使用できると思います。見た目は新品とほぼ変わらないかと思います。未使用。マーカー、書き込みなし。目立った損傷なし。長期保管していたので、多少の傷、汚れがある場合あり。ご了承下さい。大切に使って頂けると嬉しいです！！#他、理学療法関連教科書出品しております！！
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