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商品詳細
「水口晴幸/…ing」水口晴幸定価:￥2000#水口晴幸#CD・DVD伝説のロカビリー・バンド、クールスの元ヴォーカリストのソロ・アルバム第2弾のCD化。ダイナミックなロックンロールとスローなナンバーのコントラストが彼の魅力をうまく引き出している。
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水口晴幸/…ing
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水口晴幸 / ... ing - Sweet Nuthin' Records
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