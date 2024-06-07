八本調子　唄物（ドレミ調）

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ご覧いただき、ありがとうございます。 写真が全てです。篠笛八本調子（Ｃ菅）唄物です。この装飾は、スプレー缶で作りました！菅頭が海の青で菅尻に向かい水色としています。唄口と七指孔の間に透かし模様、一指孔から菅尻の間に、ゆりの模様の透かしです、描いた後にゴールドを吹きかけて作りました。エアーブラシは、使っていません！思うままに、イメージして作った装飾です。経験値が足りないかもしれませんが、装飾が笛ではありません。音色です！篠笛文化を拡めていくためにも、これからも色々と挑戦して行きます。我が儘な発声を、お許しください。