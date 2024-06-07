SONY PlayStation3 CECH-4200C

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商品詳細
SONYPlayStation3CECH-4200Ccolor:BLACKゲーム機本体種類:PlayStation3ポータブル・据置タイプ:据置タイプ#ソニー#SONY以前購入してtotalで10回程度起動しましたが、その後忙しくて全く使わずに保管していました。使用感はほとんどなく未使用品に近いんじゃないかと思います。箱はクローゼット内に収納していましたが、色褪せあります。動作確認済みで問題なく起動できました。初期化も完了しています。コントローラーとソフト3点も同梱しています。購入したい方に買って頂けたらなと考えています。DUALSHOCK3色：CANDYBLUE実況パワフルプロ野球2016(購入時:新品)戦国無双4(購入時:中古)ウイニングイレブン2010(購入時:中古)※ソフトだけ、コントローラーだけ欲しい方がいらっしゃいましたら、ご相談ください。それぞれで売ることもできます。※コントローラー(CANDYBLUE)：2000円※ソフト3点：1000円
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