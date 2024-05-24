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木版画　釈迦涅槃図　時代物　掛け軸　合わせ箱　仏画　仏教美術　書画、美術品
商品番号 T22118336432
商品名

木版画　釈迦涅槃図　時代物　掛け軸　合わせ箱　仏画　仏教美術　書画、美術品
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 4,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話時代物の木版画釈迦涅槃図　掛け軸です。合わせ箱経年の汚れ、シミ等あります。長さ106　幅40.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/displease712631.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial998716.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador779306.html
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