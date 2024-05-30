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（希少）非売品　默阿彌全集　第五巻
商品番号 Y76215939373
商品名

（希少）非売品　默阿彌全集　第五巻
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 5,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

河竹默阿彌（かわたけもくあみ）默阿彌全集の五巻　春陽堂発行大正13年発行の非売品で希少品です。経年による焼けやシミはありますが状態は良い方かと思います。本の上部のみ金色、ケースには背面にフタ付です。古書にご理解頂きご興味を持たれた方にお譲り致します。默阿彌全集の他巻も出品しました。御覧ください。江戸時代幕末から明治にかけて活躍した歌舞伎狂言作者。9月2日お値下げしました。
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