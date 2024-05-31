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THREE ZERO限定 アイアンマン(バトルダメージバージョン) スリーゼロ
商品番号 D99618255557
商品名

THREE ZERO限定 アイアンマン(バトルダメージバージョン) スリーゼロ
ブランド名 スリーゼロ
特別価格 税込 6,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...アクションフィギュアTHREEZEROアイアンマン限定バトルダメージバージョン(INFINITYＳＡGＡ)となります。輸送箱から出しておらず未開品となります。しかし輸送箱は凹み等や伝票剥がし跡もありますので神経質な方のご購入はお控えください。発送は仕事の都合で遅れる場合があります。#アイアンマン#アメコミ#THREEZERO#スリーゼロ#アベンジャーズ#マーベルヒーロー#MARVEL#INFINITYＳＡＧＡ#インフィニティサーガ
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