【動作品】ゲームボーイアドバンス本体　ジャスコ限定　マリオブラザーズバージョン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます【動作確認済】ゲームボーイアドバンス本体 ジャスコ限定 マリオブラザーズバージョン裏蓋は色違いでホワイトになっております。乾電池での動作確認済。電源を入れる際、接触が悪い時がありますが、コツを掴めば問題なく電源が入り遊べます。手持ちのソフトにて確認済。また、任天堂純正のACアダプターによって電池無し、コンセプト電源で遊ぶことができます。使用感がありますので、神経質な方の購入はご遠慮ください。ジャスコ限定発売ミルキーブルーの特別仕様メーカー名任天堂発売年2001年11月29日当時価格9,780円#ゲームボーイアドバンス#ゲームボーイアドバンス本体#ゲームボーイアドバンスマリオ
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