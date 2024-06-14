アカギ完結　全巻セット

写真に他のコミックが写ってますが、アカギのみの出品です。他にもコミック出品してるので、同時購入して頂けたら500円引きさせて頂きます。



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完結記念で販売される「アカギ全巻セットBOX」。 - 「アカギ」完結記念 ...



アカギ全巻セットBOX」は2つセットで、重ねると1つの絵が完成する仕様 ...



連載27年を経て遂に完結！「アカギ 36巻」6月 | キンマweb |『近代麻雀 ...



アカギ」完結BOX発売＆トリビュート企画にいがらしみきお、大川ぶく ...



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