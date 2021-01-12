nintendo switch 本体 セット

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商品詳細
本体初期化済み、動作確認済みです。有機ELモデルではございません。保護フィルムをしてありますが、交換したほうが良いかもしれません。箱はありません。写真の物が全てです。即購入可能です。すり替え防止の観点から返品交換は受け付けません。【セット内容】・Switch本体・NintendoSwitchドック・Joy-Con（L）/（R）・Joy-Conストラップ・Joy-Conグリップ・NintendoSwitchACアダプター・HDMIケーブル（純正では無いです）・ゲームキューブコントローラ接続タップ（任天堂純正）・ゲームキューブコントローラスマブラブラック・Proコントローラースプラトゥーン2エディション・SDカード128GB#任天堂#Nintendo
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