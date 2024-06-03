アーマードコア6 FIRES OF RUBICON コレクターズエディション

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商品詳細
ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICONコレクターズエディションPS4版+特典■ICカードステッカー（楽天ブックス限定特典）■【数量限定初回同梱特典】MELANDERC3G13特別仕様「TENDERFOOT」同梱物・「ARMOREDCOREVIFIRESOFRUBICON」ゲームソフト・AC「NIGHTFALL」スタチュー（全高19cm台座含む）・アートブック（ハードカバー仕様/48P）・デジタルサウンドトラック・スチールブック・ロゴピンズセット・オリジナルステッカーセット新品・未開封即購入OK値引き不可こちらの商品はPS4版でございます。
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