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【美品・帯付き多数】銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋　1〜13 13冊セット　iggc
商品番号 Y11666855081
商品名

【美品・帯付き多数】銭天堂 : ふしぎ駄菓子屋　1〜13 13冊セット　iggc
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「銭天堂:ふしぎ駄菓子屋」廣嶋玲子/jyajya定価:￥990ずつ#廣嶋玲子#廣嶋_玲子#jyajya#本#日本文学／小説・物語◎商品状態帯付きが多くあります。13冊全てカバーがついており、落書き・記名・目立った汚れ等なく綺麗な状態です^^※その他上記記載の無い気になる所は、写真を撮っていますのでご覧下さい。…………………………絵本や児童書を中心に出品しています！状態の良いものをたくさん取り扱っているので、ぜひプロフィールをご覧ください。こちらから見る事も可能です→#あきなおまとめ買い＞＞まとめ買いがお得です！まとめ売り大歓迎＜＜…………………………＊全国送料無料！…………………………＊アルコール消毒・クリーニング済！…………………………＊水濡れ対策してお届け！…………………………状況に応じて、らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便への変更あり。ご質問等ございましたら、お気軽にコメント下さい^^
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