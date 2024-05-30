プレイステーション5

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商品詳細
プレイステーション5景品でいただきましたが、使わないので出品します。新品未使用品です。メーカー保証2024年8月21日まで。(写真2枚目のレシート同梱します)この箱にプチプチを巻いて出品します。すり替え防止のため、返品返金交換は不可とします。即購入可SONYPlayStation5CFI-1200A01#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5#プレステ5
http://narcologia.ru/goods/manufacture342941.html
http://narcologia.ru/goods/Adder324175.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric687345.html
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