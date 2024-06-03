デュープリズム【美品・PSアジア版・多言語版】

言語は日本語、中国語、英語が選べます■商品説明『デュープリズム』は、1999年10月14日にスクウェアより発売されたPlayStation用アクションRPGソフト。2002年2月21日には再発売、さらに2007年1月25日にも「レジェンダリーヒッツ」として再々発売されることになった。2010年6月23日からはゲームアーカイブスでの配信も開始されている。ジャンル：アクションロールプレイングゲーム、プラットフォーム・ゲーム、JRPG販売元：スクウェア・エレクトロニック・アーツ、スクウェア、スクウェア・エニックス初リリース日：1999年10月14日モード：シングルプレイヤーコンピュータゲーム開発元：スクウェアプラットフォーム：PlayStation■商品状態・動作確認済・付属品：写真からご判断ください・商品状態：A（中古美品）■共通事項説明・出品物に関する共通説明はプロフィールの中に記載していますので、ご購入いただく前にぜひご確認ください。・出品一覧を見るには、下記のリンクからご覧ください#レアゲーム#レトロゲーム#海外版ゲーム#ゲーム正規品#プレミアソフト#kinjoinfo



デュープリズム



デュープリズム PS one Books



デュープリズム | SQUARE ENIX



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