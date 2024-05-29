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ポケモンカード ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX
商品番号 X45758958172
商品名

ポケモンカード ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未開封，シュリンク付きサーチなどしていません。宅コンでの発送予定です。簡易梱包予定です，プチプチが必要な方は事前にコメントをお願いします。すり替え防止のため返品等不可です。ポケモンカード　VSTARユニバース　シュリンク付き　BOX
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