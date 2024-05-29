ポケモンカード ソード＆シールド ハイクラスパック VSTARユニバース BOX

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商品詳細
新品未開封，シュリンク付きサーチなどしていません。宅コンでの発送予定です。簡易梱包予定です，プチプチが必要な方は事前にコメントをお願いします。すり替え防止のため返品等不可です。ポケモンカード VSTARユニバース シュリンク付き BOX
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