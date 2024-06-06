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龍の置物　三枝惣太郎　黒龍
商品番号 T72189720018
商品名

龍の置物　三枝惣太郎　黒龍
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 5,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

来年の干支の置物です。日展作家　三枝惣太郎の大きくて立派な龍です。どこに置いても、パッと目を引く、これぞ三枝惣太郎の龍です。材質　鋳鉄寸法　高さ17.0㎝×幅21.7㎝×奥行5.5㎝これ以上の値下げはすみません。#来年の干支#干支辰#干支龍#龍の置物#辰の置物#運気上昇の龍#昇り竜#三枝惣太郎#十二支の置物#ひぞっこ#ドラゴン#辰#龍#ドラゴンの置物
http://narcologia.ru/goods/traverse125326.html
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