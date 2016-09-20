ps4 pro プレイステーション4 プロ 本体 CUH-7000B 1TB

☆送料無料、コメント不要、即購入OKです◇商品◇ps4proプレイステーション4本体CUH-7000B1TBブラック〇動作確認/クリーニング/初期化→済み◇状態◇中古品本体・表面軽いスレキズ等多少の使用感はございますが、ひどいキズやヨゴレ、破損個所はなくお使いいただくには問題ない状態です。・背面使用に伴うスレキズ等ありますが、目立つヨゴレや破損個所はなくお使いいただくには問題ない状態です。〇ゲームソフト読み込み・吐き出し、コントローラー動作OKです。◇内容◇・PS4Pro本体・純正コントローラーデュアルショック4・HDMIケーブル・コントローラー充電用マイクロUSBケーブル・電源ケーブル※中古品ですので多少なりとも使用感はございますので、新品同様のコンディションをお求めの方はご遠慮ください。ご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いします\u003c(__)\u003e#PS4#プレイステーション#プレイステーション4#ps4#Playstation4#プレステ4#cuh-7000b#31



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