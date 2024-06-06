湘南爆走族 全巻 セット‼︎ ステッカー付 コンビニ版

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湘南爆走族コンビニ版全巻セット‼︎全8巻各巻にステッカーが付属します。中古品になり若干のヤケや傷ございますがほか全体におおむね良好な状態です。ステッカーは目立つ傷みなくキレイな状態です。【簡易クリーニング済み】気持ち良くお使い頂けるよう表紙はアルコールで拭いてありクリスタルパックに入れ大切に保管してあります。【即ご購入OKです。】迅速丁寧な発送を心がけます。購入前のコメントは不要です。「らくらくメルカリ便」による匿名配送になり送料込みです。売り切りたいためバラ売りは致しかねます。予めご了承ください。また事情により予告なく出品を取り止める場合がございますのでご注文はどうぞお早目にお願い致します。「スピード発送バッジ」を頂いております。皆様沢山の良い評価ありがとうございます！各種コミックを取扱い中！#ハラボウ即購入OK#全巻#全巻セット#特攻の拓#湘南爆走族#ビーバップハイスクール#BEBOPHIGHSCHOOL