合格テキスト　トレーニング　日商簿記　2級　工業簿記　商業簿記　4冊セット

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商品詳細
子供が商業科の学校で買いましたが、授業で全く使わなかった為に出品します。未使用品ですが、素人の現品・自宅保管になります。よろしくお願いします。①「合格トレーニング日商簿記2級商業簿記Ver.16.0」TAC簿記検定講座定価:¥1980②「合格テキスト日商簿記2級商業簿記Ver.16.0」TAC簿記検定講座定価:¥2640③「合格テキスト日商簿記2級工業簿記Ver.9.1」TAC簿記検定講座定価:¥2200④「合格トレーニング日商簿記2級工業簿記Ver.9.1」TAC簿記検定講座定価:¥1650#TAC株式会社簿記検定講座#TAC株式会社_簿記検定講座#本#社会／一般
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