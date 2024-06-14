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ARCO Percussion カホン　ケース付き　ジャンク
商品番号 M64328539960
商品名

ARCO Percussion カホン　ケース付き　ジャンク
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 2,632 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Arcoのカホン、ケース付きです。長年使用してきましたが、機材整理のため出品します。写真2枚目3枚目のように、表面一部に割れ・剥がれ等があります。ご承知の上お買い求めください。音にはあまり影響はなさそうです。また、写真8枚目のようにカホンケースにも一部穴が空いています。使用には問題ありません。発送はカホン・ケースをプチプチに入れて行いたいと思います。カホンサイズ…48x30x30cm種類···カホンアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ種類···カホンアクセサリー・パーツ···ケース、バッグ
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