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商品詳細
本モデルは一時期のみ流通し、高く評価された小型アンプです。コンボアンプの部類ではありますが、取り外し可能なヘッドアンプを備えています。ヘッドアンプは2.3kgと軽量でありながら4Ωで300Wと大きな出力を持ちます。この性能をフルに生かすキャビネットがセットになっており、持ち出す機会が多い方にとっても心強い点でしょう。全体に目立つ傷はなく、美しい状態。スピーカーケーブルが外れたり、外れかけたりしていると電源がつかないことがありました。保護のための仕様かもしれませんが、念のため記載します。
http://narcologia.ru/goods/capitation191708.html
http://narcologia.ru/goods/peroration157815.html
http://narcologia.ru/goods/update503295.html
アイバニーズ アンプ
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