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アイバニーズ　アンプ
商品番号 B20734406059
商品名

アイバニーズ　アンプ
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 14,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本モデルは一時期のみ流通し、高く評価された小型アンプです。コンボアンプの部類ではありますが、取り外し可能なヘッドアンプを備えています。ヘッドアンプは2.3kgと軽量でありながら4Ωで300Wと大きな出力を持ちます。この性能をフルに生かすキャビネットがセットになっており、持ち出す機会が多い方にとっても心強い点でしょう。全体に目立つ傷はなく、美しい状態。スピーカーケーブルが外れたり、外れかけたりしていると電源がつかないことがありました。保護のための仕様かもしれませんが、念のため記載します。
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