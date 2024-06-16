ps4 CUH−1100A 本体

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ヤマト便に集荷を依頼するので年内で売れない場合は一旦、出品を中止することがございます！ご覧いただきありがとうございます。写真をよくご確認下さい。コントローラー用のUSBケーブルはありません！本体に付属するのは電源コードHDMIケーブル(テレビと繋ぐやつ)コントローラーの3点です。コントローラーを充電するUSBケーブルのみ、ご用意して頂く必要があります！●コントローラーは結構使用感がありスティックは数箇所、ゴムが剥がれています。写真7枚目使用できますが、ご自身で準備される事をお勧めします。●本体裏に薄いスレ傷があります。写真4枚目 動作には問題ありません。●完全初期化、済ませました。 その後、動作確認の為に起動はしてみましたが、設定画面など先へは進んでいません。●しばらく使っていませんでしたが、ファンの音が結構していました。●写真のものが全てです。 箱はありません。コントローラー用ケーブルも無い事を十分、ご承知下さい！「PlayStation®4PlayStation®Camera同梱版ジェット・ブラック500GBCUH-1100AA01」ソニー・インタラクティブエンタテインメント定価:￥43980#ソニー・インタラクティブエンタテインメント#ゲーム#本体#PlayStation4#PlayStation_4#PS4