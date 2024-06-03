ジャンプショップ365日シール クロロ HUNTER × HUNTER

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商品詳細
ショップで貰って以来硬質ケースに入れて保存していました。素人保管なのでご了承ください。梱包はOPP袋に入れて、クラフトボードに挟んで折り曲げ防止させて頂きます。追跡出来るようにネコポスで発送致します。HUNTER×HUNTERクロロ=ルシルフル365日シールジャンプショップグッズ種類...カード/シール
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