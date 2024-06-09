[本日限定割引中] Nintendo スーパーファミコン HDMI USB-C化

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ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン - Wikipedia

Nintendoスーパーファミコン1993SNS-GPM-02中期型①基板は洗浄し埃や汚れを徹底的にクリーニング②接点の古いハンダを除去し、ハンダを交換③HDMI端子を実装④USB-C電源を実装⑤コントローラーも分解清掃しゴムパッドもメンテナンス済み。⑥基板上の電解コンデンサは全て新しい物に交換済み⑦動作確認用ソフト5本付き⑧全体的にメンテナンス済みです。⑨1080Pと720Pの切り替えが可能内容物①本体②コントローラー×1③HDMIケーブル④USB-Cケーブル⑤ソフト1本#ドラゴンクエスト5USB-Cタイプが電源になります。スーファミ本体から直接HDMI出力可能。HDMIケーブルは1.5mの物が一本付属しております。1080Pと720Pで画質の切り替え可能です。ソフトはテストプレイ用のおまけです。じっくりテストプレイしましたが、特に問題はありませんでした。HDMIで直接出力出来る点は非常に便利だと思います。コンポジット接続される場合にHDMIの電源をオフにするためのスイッチも実装してあります。状態は写真を参照して下さい。他に何か気になる点があればご質問お願い致します。※ドラゴンクエスト5はバックアップバッテリー部分に電池ホルダーを実装し新品のバッテリーに交換済みです。※コントローラーの裏側がレトロブライトの際に斑模様になりました。でもしっかりクリーニングとメンテナンスはしてありますので、動作は問題ありません。#任天堂#Nintendo#スーパーファミコン[M025]