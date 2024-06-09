ロード・オブ・ザ・リング　コレクターズ・エディション\n三部作 トリロジーBOX

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映画が好きすぎて保存用に購入したDVDです。再生用に買った方が丈夫で何度見ても質が落ちてこないので、こちらはどなたかにお譲り致します。ロード・オブ・ザ・リングコレクターズ・エディション三部作トリロジーBOX〈初回限定生産・6枚組〉TheLordoftheRingsCollector'sEditionTrilogyBoxSetDVD[定価]￥14,100[新品・未開封]発売当初に2つ購入し、こちらは未開封のまま保管。古い商品ですので、ご理解いただける方よろしくお願いたします。開封して紙の箱は畳んで発送致します。ご了承ください。何かあればコメントください。よろしくお願い致します。