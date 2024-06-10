スーパーファミコンソフト　スーパードンキーコング

スーパーファミコンソフト スーパードンキーコング出品するにあたり動作確認、接点復活剤処置済みです。箱、説明書付（箱の中のプラスチックケースはありません）カセットに変色あり（黄ばみ）写真で確認してください。バックアップ電池がある場合は確認はしていません。(電池保証なし)あくまで中古であることを予めご理解・ご了承の上、ご購入お願い致します。



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