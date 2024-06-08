ニンテンドー3DS LL ペルソナQ シャドウ オブ ザ ラビリンス スペシャ…

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「ニンテンドー3DSLLペルソナQシャドウオブザラビリンススペシャルパック」任天堂定価:￥25380任天堂3DSLLペルソナQの同梱版パッケージと、ペルソナQソフトです。付属品は全て揃っております。その他、大きな傷や汚れ、破れ等はないかと思います。動作確認済みですが素人確認ですので、確認不足がありましたら申し訳ございません。画面２つには保護フィルム貼っています。目立つ傷や汚れは、無いと思いますがこちらも、素人確認ですので神経質な方はご遠慮下さい。外出時に、持ち歩く事はなく、ソフトは2〜3時間遊んだくらいで、ほぼ遊ばずゲーム機本体の使用時間は短いです。バッテリーはダメにならないように適度に充電は行っていたので問題無いと思いますが経年劣化はご容赦ください。メモリーカードは32G、クリアライトケース、ペルソナQデザインケース、攻略本を付けさせていただきます。本体、メモリは初期化済みです。ペルソナQソフトは動作確認済みです。#任天堂#ゲーム#本体#Nintendo3DS#Nintendo_3DS#3DS