【シリアルのみ使用】クエスチョン・バンク 2023-24 vol.1-5

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商品詳細
⭐️新品未使用⭐️（シリアルナンバー使用済み）です。アプリ版を使用するため、シリアルナンバーのみ使用し、紙の書籍は出品させていただくことにしました。シリアルナンバーは細心の注意を払って切り取らせていただいたので、書店で売っているもの同様に美品です。値段交渉に応じさせていただきますので、ご気軽にご相談ください。「クエスチョン・バンク医師国家試験問題解説2023vol.1〜5」国試対策問題編集委員会定価:￥55,000税込:￥60,500#国試対策問題編集委員会#本#自然／医療・薬学・健康#QB
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