NINTENDO SWITCH☆ジャンク品☆

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水に濡れた事で破損。電源が入らず、画面が映りません。コントローラーはどの様な状態かわかりませんがジャンクの理解でご検討下さい。修理の部品取りか、修理出来る方は修理してご利用下さい。保証なし外観の状態につきましては画像より御確認、御判断をお願いいたします。繰り返しジャンク品ですのでご理解の上、ご購入下さい。ノークレーム、ノーリターンでお願いします