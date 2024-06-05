極上品 FERNANDES ZO-3 1956 GT 限定品 ゴールド

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商品詳細
FERNANDESZO-31956GT希少な限定品ゴールドレスポールタイプ使用はほとんど無くスレ傷などありませんヘッドに塗装補修跡あります。（画像⑧）電器系統問題ありません。ソフトケース付き美品の中古品です。
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