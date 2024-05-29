PSP go N1000PB 本体 純正メモリースティック16GB おまけ付

ご覧いただきありがとうございます。PSPgoN1000PB本体の中古品になります。新品購入時から液晶保護シートを貼っておりましたので、画面に目立つ傷はなく綺麗な状態だと思います。本体はRボタンの後側の銀色部分に塗装剥げがあります。画面焼けは白い画面だと上部左右に若干の黄ばみが見られます。カラー画面では気にならず綺麗に発色してると思います。中古品となりますので、新品同様をお求めの方や状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。本体の動作、メモリースティック、全てのボタン、スティックの動作に問題ないことを確認済みです。本体メモリーに十数本ソフトが入っておりますが、動作確認用にこのままの状態で発送いたします。メモリースティック16GBはフォーマット済みです。商品のセット内容は下記の通りとなります。PSPgoPSP-N1000PB本体ACアダプターUSBケーブルポーチCD-ROM元箱、取扱説明書ACアダプター用電源ケーブルSONYメモリースティックマイクロM216GBグリップアタッチメント吸盤付き専用スタンド他、気になることがありましたら気軽にコメント下さい。



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