長澤まさみ主演映画／『タッチ』オリジナル・サウンド・トラック盤（音楽：松谷卓）

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商品詳細
１９８５年３月２４日から１９８７年３月２２日までフジテレビ系で放送されたテレビ・アニメーション『タッチ』（作者：あだち充）の実写版映画『タッチ（主演：長澤まさみ）』のオリジナル・サウンド・トラック盤ＣＤです。【商品説明】 １．新品未開封商品／新品未試聴商品。 ２．２００５年９月７日発売。 ３．入手困難アイテム／貴重盤（国内盤）。 ４．音楽：松谷 卓。 ５．保存状態は良好です。 ６．この商品はレターパックプラスにより 発送致します。 ７．値下げ交渉は受付けておりません。
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