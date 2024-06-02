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EXILE ATSUSHI スナちゃん
商品番号 M49474547896
商品名

EXILE ATSUSHI スナちゃん
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 5,676 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナちゃんぬいぐるみと着せ替えのセットです。ぬいぐるみは正規グッズ着せ替えは別で手に入れた物です。着せ替え例は3〜4枚目の写真です。ジャージ、スーツ、着物真ん中の沖縄限定のぬいぐるみだけサイズ的に着せ替え出来ません。大切に保管しておりましたが素人の自宅保管品ですので神経質な方や評価の厳しい方の購入はご遠慮下さい。
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http://narcologia.ru/goods/passivity344083.html
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