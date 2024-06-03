【ほぼ未開封】あすの花嫁 吉永小百合 私のベスト20 DVDマガジン 第15号

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CD・DVD/書籍・ホビーなどのエンタメグッズを出品しております。ご興味がございましたら下のタグから一覧をご覧になって頂けると幸いです。↓↓↓#moguのエンタメグッズ一覧経年によりプラスチックカバーが少し剥がれていましたので、【ほぼ未開封】と表記しております。実質未開封の良品です。◾️DVD、DVDケースプラスチックカバーで覆われていますので、ほぼ新品の状態です。◾️マガジン表紙に経年によるヤケが少し見られますが、中身は綺麗です。◾️マガジンケース角の折れやヨレはあります。◾️作品ポスター付属されています。状態は綺麗です。詳しくは写真にてご確認下さい。即購入して頂いて大丈夫です。宜しくお願い致します。あすの花嫁風光明媚な瀬戸内海の小豆島とエキゾチックな港町・神戸を背景に、明日への希望とたくましい愛情に生きぬく若人の姿を美しく描いたドラマ。キャスト汐崎百合子＝吉永小百合 佐伯宇太郎＝浜田光夫／大井川親光＝宇野重吉 汐崎フヨ＝奈良岡朋子 瀬川＝北林谷栄 汐崎ハツ＝村瀬幸子 芦沢ゆき＝清川虹子／酒井勝造＝下條正巳 酒井順子＝南寿美子 佐伯タケ＝堀恭子 酒井十糸子＝岩本多代 佐伯宇之助＝木島一郎 宇太郎の父＝長尾敏之助／巡礼＝村田寿男 門衛＝紀原土耕 朝香奈緒美 学友Ａ＝武内悦子 学友Ｂ＝雨宮美智子 宇太郎の母＝高田栄子／学友Ｃ＝水森久美子 伊藤星子 学友Ｅ＝和田みどり 小豆島の女＝立石日佐子 学友Ｄ＝瀬戸かおり 看護婦＝中庸子 脚本棚田吾郎音楽音楽／池田正義 主題歌＝ビクターレコード「あすの花嫁」作詩 佐伯孝夫 作曲 吉田正 唄 吉永小百合