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SEVENTEEN CARAT棒 Ver.3
商品番号 T98174445116
商品名

SEVENTEEN CARAT棒 Ver.3
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 3,080 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は開封済み、未使用品になります。韓国での会場で購入後、自宅で保管しておりました※9/27〜発送※簡易梱包での発送。※即購入可能⭕️※バラ売り可能⭕️※海外製品のため、初期傷等ある場合がございます※素人保管のため、神経質な方、完璧を求める方は購入をお控えください。質問がある場合は購入前にコメントお願いします。SEVENTEENSVTセブチエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジディエイトミンギュドギョムスングァンバーノンディノ
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