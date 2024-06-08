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TOD’S 写真集 ダイアナ妃 “TIMELESS ICON” 新品
商品番号 C20852796186
商品名

TOD’S 写真集 ダイアナ妃 “TIMELESS ICON” 新品
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TOD’S(トッズ)写真集ダイアナ妃“TIMELESSICON”新品になります。大判のハードカバーの豪華本で、今なおファンの多い、生前のダイアナ妃の生き生きとしたスナップや、80’s90’sのセレブファッションもたっぷりと掲載されています。写真集には、「TOD'S」のアイコンシューズ「ゴンミーニ」を履いて地雷撲滅運動に参加した際の姿などもみれます。生前ダイアナ妃と縁の深かったTOD’Sが協賛することによりこの写真集が完成したそうです。専用の段ボールのケースをお付けして発送致します。サイズ/外箱に入れた状態で。42cmx32cmx3cm※素人採寸ですので誤差がある可能性があります。古い物ですので傷や汚れがあります。ご理解頂ける方のみでお願い致します。即購入OK,NCNRでお願いします。スムーズなやり取りの為にプロフ必読の上、ご理解、ご納得頂けたご購入者様のみ取り引きさせて頂きます。また、かなり大きくて重く送料がかかりますので、大幅なお値下げはご遠慮くださいませ。他にも色々なハイブランドのカタログやアイテムなどを扱っております。是非プロフから覗いてみてくださいませ。#TODS#トッズ#ダイアナ妃#TIMELESSICON#写真集#豪華本
http://narcologia.ru/goods/response803142.html
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