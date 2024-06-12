PSVITA ゴットイーター2 パワフルプロ野球 ファイナルファンタジー セット

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商品詳細
24時間以内に発送します。PSVITA本体と、ゴットイーター2、ゴットイーター2レイジバースト、実況パワフルプロ野球、P4Gpersona4TheGOLDEN、ファイナルファンタジーXの6点セットになります。PSVITAのケースとソフトのケースも一緒につけて発送します。商品の状態は写真を見て確認をお願いいたします。動作確認済みです。
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