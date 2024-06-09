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庵野秀明　海洋堂復刻版☆DAICON IV女の子ソフビ・キッド☆
商品番号 E19235882172
商品名

庵野秀明　海洋堂復刻版☆DAICON IV女の子ソフビ・キッド☆
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 3,285 円
在庫状況 あり

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商品詳細

＼＼\\\\٩('ご覧頂きありがとうございますو//／／▪️青森県立美術館にて購入▪️庵野秀明展より▪️新品　未使用　（確認の為にだけ開けています）▪️今回、DAICONIIIOPENINGANIMATIONのA4ファイル　　お付け致します。ー庵野秀明展限定品ー▪️ラスト1点です。▪️ゆうパックにて発送▪️プロフィールをご覧下さい
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