

庵野秀明 海洋堂復刻版☆DAICON IV女の子ソフビ・キッド☆ 庵野秀明 海洋堂復刻版☆DAICON IV女の子ソフビ・キッド☆



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＼＼\\\\٩('ご覧頂きありがとうございますو//／／▪️青森県立美術館にて購入▪️庵野秀明展より▪️新品 未使用 （確認の為にだけ開けています）▪️今回、DAICONIIIOPENINGANIMATIONのA4ファイル お付け致します。ー庵野秀明展限定品ー▪️ラスト1点です。▪️ゆうパックにて発送▪️プロフィールをご覧下さい