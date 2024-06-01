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ヴィッセル神戸　イニエスタ　入団記念シリアルナンバー入り特別BOX
商品番号 L84648027742
商品名

ヴィッセル神戸　イニエスタ　入団記念シリアルナンバー入り特別BOX
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アンドレスイニエスタヴィッセル神戸に入団した際の記念品です。厳重保管しています。20181stレプリカユニフォーム（No.8　A.INIESTA加工済み）シリアルナンバー入り特製BOXシーズン:18/19アシックスジャパン正規品サイズ　:XL箱サイズ:約幅33×高さ40.5×厚み3cm
http://narcologia.ru/goods/interconnect585570.html
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