wowaka/アンハッピーリフレイン

●商品説明●wowakaアンハッピーリフレインになります。再生確認済みです。ディスク盤面どちらもほぼキズ無しで歌詞カード含め状態は良い方だと思います。若干スリーブケースにイタミやヨレが有ります。中古品になりますので些細にこだわる方はご遠慮ください。●発送方法●らくらくメルカリ便（追跡有り・ポスト投函）となります。発送日はご入金確認後の1～2日以内を予定しています。水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。



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