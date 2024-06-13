美品】正規品 滝沢歌舞伎 2018 DVD 初回A snowman ジャニーズ

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商品詳細
⚫値下げ交渉可能です。購入前にコメントいただければ匿名発送に変更可能です。フォローして頂いてからのまとめ買い、リピ買いのみ5％引き致します。⚫滝沢歌舞伎2018DVD初回Aです。日本国内の正規ショップで購入したものです。中国、台湾製の粗悪品が出回っています。⚫【初回盤A】DVD3枚組三方背BOXデジパック仕様今年で3年連続での出演となった三宅健を迎え、“虹\"をテーマに作り上げた新橋演舞場での公演を完全収録。初回盤Aには出演者メンバーセレクトによる名古屋・御園座での杮落とし公演の大千穐楽のダイジェスト映像と、「滝沢歌舞伎2018」に完全密着したドキュメント映像を東京編・名古屋編に分けて収録。初回盤Bには座長・滝沢秀明に加え、三宅健、SnowMan、長谷川純、東京・名古屋に出演したジャニーズJr.、総勢25名が大集合!撮り下ろしで企画として大打上げスペシャル、座談会を収録。また、公演舞台裏で繰り広げられた、滝沢カンパニー面々の選りすぐりエピソードをテーマ別に収録。通常盤には滝沢秀明と三宅健が歌唱している4曲のパーソナルエディットを収録。⚫収録内容:Disc-1[DVD]◆新橋演舞場公演第一部Disc-2[DVD]◆新橋演舞場公演第二部 ◆御園座大千穐楽ダイジェストDisc-3[DVD(特典Disc)]⚫滝沢歌舞伎2018完全密着ドキュメント ～東京編～ ～名古屋編～※特典映像「御園座大千穐楽ダイジェスト」が収録時間の都合上、Disc-2の収録へ変更となりました。内容の変更はございません。⚫コンディション(私感)1度だけ再生した美品です、軽度の擦れ程度は有るとは思います。画像にあるものが全てで欠品は有りません。※素人出品ですので小さな汚れなどのダメージを見落とす場合が有ります、状態は説明に無くとも画像を最優先にさせていただきます。⚫当日１５時までなら即日発送いたします※絶対ではないので事前に確認下さい。商品は手元にありますのですぐに発送可能です。⚫商品は1点限り、即買いOK早い者勝ちとなります。そのほかの出品は→#monkeyb
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