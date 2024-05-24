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【動作OK】ニンテンドー 3DS 本体 ミスティ・ピンク★アダプタ 任天堂
商品番号 P52482191024
商品名

【動作OK】ニンテンドー 3DS 本体 ミスティ・ピンク★アダプタ 任天堂
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 3,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【付属品】・本体・ACアダプタ・タッチペン・SDカード【状態・動作】外装・液晶部スレや小キズありますが欠けや割れなど破損はありません。下画面少し焼けあります。アナログスティック・各ボタンゲーム読み込みなど確認済みです。アルコールでクリーニング済み。【ご注意】中古商品のため神経質な方のご購入はお控えください。
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