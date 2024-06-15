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ゲームボーイカラー　イエロー
商品番号 R38691224445
商品名

ゲームボーイカラー　イエロー
ブランド名 ニンテンドー
特別価格 税込 2,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ゲームボーイカラー　イエロー検品したところ、画面に擦れ傷があります。それ以外は非常に綺麗です。目立った傷や使用感もありません。本体のみの出品です。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#ゲームボーイカラー#イエロー
http://narcologia.ru/goods/reproduce450155.html
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