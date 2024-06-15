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商品詳細
ゲームボーイカラー イエロー検品したところ、画面に擦れ傷があります。それ以外は非常に綺麗です。目立った傷や使用感もありません。本体のみの出品です。動作確認済みです。ご質問お待ちしてます。#ゲームボーイカラー#イエロー
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