ヘチャンCCOMAZ ぬいぐるみ

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商品詳細
開封済みですが、外に持ち出したこともなく袋に入れたまま保管しておりました。トレカ付き。トレカは厚紙補強をし元の袋に戻して発送します。即購入⭕️美品かと思いますが、海外製品であることをご理解頂いた上でご購入お願いいたします。NCTポップアップストアNCTDREAMCCOMAZ
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