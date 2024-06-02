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ヘチャンCCOMAZ ぬいぐるみ
商品番号 W39212143351
商品名

ヘチャンCCOMAZ ぬいぐるみ
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,469 円
在庫状況 あり

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商品詳細

開封済みですが、外に持ち出したこともなく袋に入れたまま保管しておりました。トレカ付き。トレカは厚紙補強をし元の袋に戻して発送します。即購入⭕️美品かと思いますが、海外製品であることをご理解頂いた上でご購入お願いいたします。NCTポップアップストアNCTDREAMCCOMAZ
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