水着アビゲイル抱き枕カバー　Aパターン　とりこトリック　Santa

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商品詳細
新品未使用品で通販限定受注予約生産の正規品になります。完全受注生産品で通常流通では販売していません。アニメ、同人ショップなどにも置かれないので入手が非常に困難です。イラスト:Santa生地アクアプレミアサイズ：W500×H1600※抱き枕本体は付属しませんのでご注意ください。カバーのみになります。
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