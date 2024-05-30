˚✧₊⁺˳✧༚超得得セット‼︎美品PSP-3000 パールホワイト他盛りだくさん

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商品詳細
˚✧₊⁺˳✧༚作動確認済み良好品です。プロフィールを1度お読みいただきご検討下さいm(__)m☆超美品‼︎PSP-3000パールホワイト☆付属品☆盛りだくん！！•PSP本体パールホワイト•メモリースティック4GBフォーマット済•ACアダプター•純正バッテリー:新品です•ワンセグチューナー作動確認済•ソフト16本（ケース、取説無し）•カバーケース☆ボタンのへたり等ございません。☆ACアダプター接続良好です。☆一通りの動作は確認しております。 ☆使用感があまりなくとても良品です。☆アルコールで消毒済です。SONYPlayStationPortablePSP-3000PWcolor:WHITEゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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