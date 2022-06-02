安全地帯 玉置浩二 THE BEST ALBUM \u003c初回生産限定盤\u003e おまけ付

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新品・未使用・未開封(おまけ付)【安全地帯】THEBESTALBUM40thANNIVERSARY～あの頃へ～初回生産限定盤CD2枚組＋Blu-ray1枚【玉置浩二】THEBESTALBUM35thANNIVERSARY～メロディ～初回生産限定盤CD2枚組＋Blu-ray1枚玉置さんがスキな母へのプレゼントとして購入しましたが、自宅にBlu-rayプレイヤーが無い事を理由に受取拒否されてしまいました。ご希望の方がいらっしゃいましたら、お譲りしたいと思い、出品致しました。おまけもご一緒にお送りします。(画像4～5枚目の会報、フォトカードなどをすべてお付けします)新品・未使用品につき、返品のご対応はお断りさせて頂いております。ご理解頂けました方にご購入頂けますと幸いです♪その他、詳細はプロフィールをご覧下さい♪#安全地帯#玉置浩二