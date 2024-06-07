覇戦国志 1 (逆転!小田原の陣）＋2（如水の鬼謀）＋3（策謀の果て）セット

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覇戦国志1(逆転!小田原の陣）2（如水の鬼謀）3（策謀の果て）セットです。1、3巻は帯付属。商品は全体的にきれいなお品です。各巻第一刷。クリックポスト送料込みの価格です。工藤章興覇戦国志1(逆転!小田原の陣）天正十八年、秀吉は黒田如水の策謀で北条家討伐を開始、小田原城を囲んだ。徳川家康はそれを見抜き、秀吉に対抗すべく、一人の男を軍師に迎える―その名は真田安房守昌幸！密かに練った打倒秀吉の策は成功するのか。家康・昌幸対秀吉・如水の東西対決勃発！2（如水の鬼謀）真田昌幸が練り上げた戦略によって散々に打ち破られた秀吉は岐阜城まで駆け戻った。そこで体勢を立て直した豊臣軍は、追撃してきた叛乱軍と木曽川を挟んで対峙する。そこで軍師・黒田如水が採った秘策は敵を必勝の決戦地へ誘き寄せることだった。3（策謀の果て）何もかもがうまくいきすぎていた――。霧が晴れ、眼前に現れた光景は信じられぬものだった。釣り野伏で家康を待ち受けていた秀吉軍。地獄の関ヶ原合戦の帰趨は“あの男”を戦場に呼び寄せる。真田昌幸再見参！！家康を待つのは果たして浄土か天下人の座か？#工藤章興#工藤_章興#本#日本文学／小説・物語