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【真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-103
商品番号 Q92127858246
商品名

【真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-103
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 5,450 円
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商品詳細

【真作】【参考】藤井松林　　　　幕末・明治の画家。備後福山藩士。名は好文。京都に出て中島来章に師事、円山派を学んだ。花鳥・人物・山水いずれにも秀で、同門の後進となった幸野楳嶺・川端玉章も松林に兄事した。明治27年（1894）歿、71才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は天地に薄汚れ、折れ、巻シワあります。　　　　　　　　　桐合せ箱付　軸丈　　縦　190cm　×　幅　60cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。
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藤井松林 高砂之図 祝事掛 掛軸 名家伝来 AA-103
【真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-103
藤井松林 高砂之図 祝事掛 掛軸 名家伝来 AA-103
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