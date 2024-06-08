

真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-103-



真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-103-



真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸/名家伝来/AA-103-



藤井松林 高砂之図 祝事掛 掛軸 名家伝来 AA-103



藤井松林 高砂之図 祝事掛 掛軸 名家伝来 AA-103



真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸☆宝船☆AA-103 - 絵画/タペストリー



真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸☆宝船☆AA-103 - 絵画/タペストリー



真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸☆宝船☆AA-103 - 絵画/タペストリー



真作】藤井松林/高砂之図/祝事掛/掛軸☆宝船☆AA-103 - 絵画/タペストリー



真作】靑華/高砂之図/祝事掛人物図/掛軸/名家伝来/AA-267-



真作】靑華/高砂之図/祝事掛人物図/掛軸/名家伝来/AA-267-



真作】靑華/高砂之図/祝事掛人物図/掛軸/名家伝来/AA-267-



真作】靑華/高砂之図/祝事掛人物図/掛軸/名家伝来/AA-267-



正規 茶道具 軸装 希少 複製 名品 紙本 達磨図 雪舟 掛け軸 掛軸 です ...



真作】靑華/高砂之図/祝事掛人物図/掛軸/名家伝来/AA-267-

【真作】【参考】藤井松林 幕末・明治の画家。備後福山藩士。名は好文。京都に出て中島来章に師事、円山派を学んだ。花鳥・人物・山水いずれにも秀で、同門の後進となった幸野楳嶺・川端玉章も松林に兄事した。明治27年（1894）歿、71才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は薄汚れ、多少の汚れシミあります。表装は天地に薄汚れ、折れ、巻シワあります。 桐合せ箱付 軸丈 縦 190cm × 幅 60cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。